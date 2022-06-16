حبس عادل شكل 6 أشهر لتعاطي المواد المخدرة وتغريمه 10 آلاف جنيه

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، معاقبة المتهم «ع.م.ع»، وشهرته عادل شكل بالحبس 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بتعاطي المخدرات.

صدر القرار بعضوية المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

تفاصيل قضية عادل شكل في الإسكندرية

كانت القضية رقم 862 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقيت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط المتهم " ع.م.ع " وشهرته عادل شكل وبحوزته أقراص مخدرة بقصد التعاطي بدائرة القسم.

وذكرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنّه بعد إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش «ع.م.ع» وشهرته عادل شكل، وملحقات سكنه، ضبط بحوزته على قرصين ثبت أنهما لمادة الكلونازريبام المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقرّ بحيازته الأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

أحداث قضية عادل شكل

وفي شهر مارس الماضي، قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 12، إخلاء سبيل عادل محمود، وشهرته عادل شكل، بكفالة ألف جنيه، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض وأقراص مخدرة في القضية رقم 862 لسنة 2022 جنح سيدي جابر.