عاجل.. لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل أول إصابة بجدري القرود في لبنان، موضحة أن الحالة وافدة من الخارج، وتتبع حاليا العزل المنزلي.

وأضافت الصحة اللبنانية، فى بيان، قبل قليل، أن الحالة وضعها مستقر من الناحية الطبية، منوهة إلى أنها تتابع تحديد ومتابعة المخالطين المقربين، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

طرق انتقال جدري القرود للإنسان

أشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى أن مرض جدري القرود، ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان، بعدة طرق:

- من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة «القوارض أو القرود»، في البلدان المستوطن فيها الفيروس في إفريقيا جنوب الصحراء، بمناطق: «نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى».

- من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، والعلاقات الجنسية، أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة، لا سيما ملاءات الأسرة.

إجراءات الوقائية من جدري القرود

طلبت الصحة اللبنانية، من المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية التالية:

- التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين، وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة.

- عدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض.

- تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

وطالبت الوزارة، المواطنين الراغبين في معرفة مزيد من المعلومات، بالاتصال بالخط الساخن 1787.