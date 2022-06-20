وصول «طبيب الكركمين» لجلسة الاستئناف على حكم حبسه لمدة عامين

وصل إلى المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، المتهم أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، لجلسة الحكم في الاستئناف المقدم منه، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، عاقبت المتهم الثاني في القضية عبدالونيس حسن محمد، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة ألف جنيه للتهم المسندة إليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمى «كركمين»، على مواقع التواصل الاجتماعي.