رئيس الوزراء: «حياة كريمة» مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تنفذ حاليًا المشروع الأهم في تاريخها، والملقب بمشروع القرن كما يطلق عليه الكثيرون، وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، أن «حياة كريمة» هو المشروع الأضخم تمويلًا والأعلى من حيث عدد المستفيدين، لافتا إلى أن المستفيدين من مبادرة حياة كريمة يبلغ عددهم نحو 60 مليون مصري.

مدبولي: «حياة كريمة» المشروع الأقوى تأثيرا بالبلاد

وتابع أنه «حياة كريمة» هو المشروع الأقوى والأبقى تأثيرًا، إذ يحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى المصرية، ووصفه أنه سيمفونية من البذل والعطاء، لافتًا إلى أن المبادرة يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري.

وأردف رئيس الوزراء أن «حياة كريمة» يدخل بقرى مصر إلى مرحلة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزرات والجهات المتعددة، فضلًا عن مواجهته العديد من التحديات.

رئيس الوزراء: المبادرة نموذجا جديدا للإرادة السياسية

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع «حياة كريمة» سيصبح نموذجا جديدًا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودي الدخل عانت على مر السنين، لافتًا إلى أن سواعد مصرية تواصل العمل بالمبادرة ليلا ونهارا لتحقيق هذا الهدف الذي تصبو إليه الجميع في مصر.