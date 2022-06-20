تأجيل استئناف النيابة على براءة تامر أمين في «إهانة الصعيد» لـ21 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات استئناف النيابة العامة، على الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة وتحقير البعض من أهل الصعيد»، المتهم فيها المذيع تامر إبراهيم أمين بسيوني، خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة النهار في القضية التي حملت رقم 425 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، التي قضت فيها المحكمة بتبرئة المذيع تامر أمين مما نسب إليه من اتهام، لجلسة 21 أغسطس المقبل.

المرأة في حياة الصعيدي مصونة

وترجع وقائع القضية عندما تقدم المدعي بالحق المدني حسين المطعني «محام» بإقامه ادعائه المباشر بصفته أحد أبناء الصعيد متهما فيه تامر أمين بإهانة وتحقير فئة من أهل الصعيد، وذلك بعدما ذكر «أمين» في برنامجه المذاع بقناة النهار أن «الريف في الصعيد فيه ناس بتخلف الأولاد والبنات علشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا»، على حد قوله.

وهذا على عكس ما ذكره مقدم الجنحة ضد الإعلامي تامر أمين، قائلا: إن المرأة في حياة الصعيدي مصونة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى إلى بنات قريته، فكثير ما سمعنا جملة واصفة حال أصله الصعيدي ودمي حامي.

وظهر بعدها «أمين» في نفس البرنامج وقدم اعتذاره عن إهانته لكل أهالي الصعيد، قائلًا: «بقدم اعتذاره بشكل واضح وصريح، وفي كل مكان في مصر اللي زعلانين مني، أنا ولا هكابر ولا أقاوح، لأن أنا من الناس اللي لما بتحس أن الناس زعلانة منها بتعتذر».