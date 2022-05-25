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بدء جلسة الدعوى المقامة من تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه

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بسمة عبدالستار
11:50 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
تامر أمين

تامر أمين

بدأت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، اليوم الأربعاء، جلسة الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين، ضد الصحفي عبدالناصر زيدان، والتي يطالبه فيها بالحصول على تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك لاتهام الأخير بسبه وقذفه عبر مقطع فيديو نشره على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وانتهاك حرمة والده المتوفى والتشهير به.

دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية

وأقام الإعلامي تامر أمين دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الصحفي والإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان لنشر الأخير مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمه حياته الخاصة.

وقال محامي تامر أمين، المستشار هيثم عباس، إن ما فعله عبدالناصر زيدان، أصاب تامر أمين بأضرار أدبية ومادية جسيمة، وهو ما دفعه لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية للقضاء بتعويض له بمبلغ مالي 10 ملايين جنيه.

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بقلم بسمة عبدالستار