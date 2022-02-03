المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، والتي طالبه فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، بعد ما نشره الأخير من فيديوهات تحمل سبّا وقذفا وتجاوز في حقه، رآه «أمين» انتهاك لحرمة حياته الخاصة.

تعويض 10 ملايين جنيه

وقال وكيل الإعلامي تامر أمين، إنّ نشر مثل تلك الصور والفيديوهات من قبل عبدالناصر زيدان على مواقع التواصل الاجتماعي، أصاب المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما دفعه لإقامة دعوى قضائية ضده أمام المحكمة الاقتصادية، طالبه فيها بدفع بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه.

محامي زيدان يطلب مد أجل الدعوى

وكان وكيل عبدالناصر زيدان، تقدّم بطلب مد أجل للادعاء الفرعي، لإساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، بطلبه تعويض قدره 10 مليون جنيه.

وأضاف المحامي هيثم عباس وكيل الإعلامي تامر أمين، أنّ القضاء يجب أن يتصدى لمثل هذه النوعية من القضايا التي تتضمن العنف وازداء الآخر، وتراعي ما يترتب عليها، ولا تأخذها بها تهاون أو رأفة لتحمي المجتمع من الوقوع في خطر أكبر، حتى يلتزم الجميع بآداب وتقاليد المجتمع واحترام الآخر.