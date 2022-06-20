وزيرة التجارة تلتقي نظيرها القطري لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد بن حمد بن جاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة القطري، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاد البلدين، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارتها الحالية لدولة قطر.

حضر اللقاء السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر والوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة

وقالت الوزيرة إن اللقاء أكد أهمية الاستفادة من العلاقة الطيبة التي تربط البلدين قيادة وشعبا لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، موجهة الدعوة للشركات القطرية للاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية، كما دعت الشركات القطرية في القطاعات ذات الأهمية تحديد الواردات القطرية واستيفاء هذه الاحتياجات من الجانب المصري.

وأشارت «جامع»، إلى أن اللقاء تناول الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيه والاستعانة بكوادر متميزة بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.

التوسع في المشروعات الاستثمارية المصرية القطرية

ونوهت جامع الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال في البلدين للتوسع في المشروعات الاستثمارية المصرية القطرية لاسيما وأن هناك شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية، مشيرة إلى أهمية تعريف الشركات القطرية بالفرص والمقومات التجارية والاستثمارية في مصر لتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية حيث وجهت الدعوة لوفد من غرفة تجارة قطر لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء استعرض كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وإمكانيات الاستفادة من هذه الاتفاقيات وكذا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية في الدوحة خلال شهر فبراير المقبل ومعرض آخر للمنتجات التراثية كما بحث إمكانيات مشاركة دولة قطر في معرض تراثنا للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية.

ومن جانبه أكد محمد بن حمد بن جاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة القطري، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين القطري والمصري على حد سواء.