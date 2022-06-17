وزيرة التجارة والصناعة تعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والشركات الروسية 

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين والشركات الروسية استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارتها الحالية لدولة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

شارك في اللقاءات السفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية

واستهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد لقاء موسع مع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي ورئيس مؤسسة روس كونجرس المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي تناول الإشادة بمشاركة مصر كضيف شرف منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بنسخته الخامسة والعشرين، كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

كما عقدت جامع جلسة مباحثات موسعة مع الكسندر افيدف، محافظ مقاطعة فلاديمير الروسية، حيث تم استعراض المقومات الاقتصادية للمقاطعة وفرص تعزيز التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المقاطعة تمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة في مجال الصناعات الهندسية والآلات الزراعية والغذائية والأسمدة العضوية والزجاج والأخشاب.

الاجتماع استعرض عددا من مقترحات التعاون المشترك

وقالت الوزيرة إن الاجتماع استعرض عددا من مقترحات التعاون المشترك بما يهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومقاطعة فلاديمير وكذا الدعوة لترتيب اجتماعات ثنائية بين الجانبين للتعرف على خبرات مقاطعة فلاديمير في إدارة المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، مشيرة إلى أن اللقاء تناول إمكانية تنظيم زيارة لوفد من الشركات الروسية المتواجدة بالمقاطعة والمهتمة بالسوق المصري إلى مصر للتعرف على المنطقة الصناعية الروسية واستكشاف فرص التعاون المشترك مع الشركاء المحتملين سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وشملت لقاءات الوزيرة لقاء مع كيريل ليبا، رئيس شركة ترانسماش هولدينج، وهي أكبر شركة في العالم منتجة لعربات السكك الحديدية، حيث تم استعراض موقف تنفيذ العقد المبرم مع الجانب الروسي لتوريد 1300 عربة سكك حديدية لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث أفادت الشركة بأنه تم بالفعل توريد 650 عربة وجارٍ استكمال الكمية المتبقية، وقد أشادت الشركة بالتنسيق الجاري مع وزارة النقل المصرية وجديتها والتزامها في تنفيذ بنود العقد وفق التوقيتات المحددة، مشيرين إلى أنه وفقا للعقد فإن الشركة ستقدم خدمات الصيانة لما بعد البيع.

مجال إنتاج العربات المتنقلة

كما التقت جامع برافائيل خبيروف رئيس شركة Mobi Truck حيث تم استعراض خبرات ونشاط الشركة في مجال إنتاج العربات المتنقلة وبحث إنشاء خط إنتاج للشركة في السوق المصري، للاستفادة من إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة بالسوق المصري استنادا إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة استعداد الوزارة لتوفير كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المشروع، مطالبة الشركة الروسية بتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع متضمة الاحتياجات المطلوبة لتسهيل إيجاد شريك مصري لإقامة هذا المشروع.