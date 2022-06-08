رئيس قناة السويس وسفير قطر يبحثان التعاون لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر في القاهرة، يرافقه الوزير مفوض عبد الله بن حمد الأدهم، لبحث سبل التعاون المشترك.

ربيع: الزيارة تعكس الاهتمام بتعزيز التعاون

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الزيارة تعكس الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون وتحقيق المصالح المشتركة في ضوء حرص قادة البلدين على دفع العلاقات المصرية القطرية على كافة الأصعدة لا سيما الصعيد الاقتصادي.

وأضاف «ربيع» في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن التنامي الواضح الذي تشهده حركة التجارة العالمية العابرة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة يعكس أهمية القناة في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات العالمية المختلفة بالتزامن مع نجاح استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها بحسن استغلال شركات الهيئة وترساناتها التابعة.

وأكد «ربيع» على أن الهيئة تعمل بالتوازي مع المساعي الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح وجذب استثمارات خارجية لإقامة مشروعات مشتركة.

سفير قطر: قناة السويس المرفق الملاحي الأهم عالميا

وقال سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر في القاهرة، إن قناة السويس صرح عريق وهي المرفق الملاحي الأهم عالميا، معربا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس ومد جسور التعاون نحو زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

وأعرب السفير القطري عن سعادته لزيارة قناة السويس والمجرى الملاحي للقناة، متطلعاً لفتح رؤية للاستثمار من خلال تنظيم لقاءات وزيارات متبادلة لشرح فرص الاستثمار الواعدة في مشروعات قناة السويس.