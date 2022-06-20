وزير الخارجية يبحث أزمة الغذاء العالمية مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار، والبناء على التعاون الناجح في هذا الشأن، كما أكد شكري على الأولوية المشتركة لمصر والبنك في التركيز على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر، لاسيما في ظل الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والفرص الكبيرة المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر والكهرباء، علاوة على ما يشهده الوقت الراهن من نقلة نوعية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

تعزيز التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار

وأضاف السفير حافظ، في بيان، اليوم الاثنين، أن الوزير شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر في إطار استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار إلى الدول النامية في إطار الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، مع الترحيب بتوسيع الأنشطة التي يقوم البنك بتمويلها في مصر في ظل استضافتها ورئاستها للمؤتمر، والتطلع لتعزيز هذا التعاون قدمًا.

بحث أزمة الغذاء العالمية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حول الأزمة العالمية الحالية للغذاء على ضوء تبعات الأزمة في أوكرانيا، إذ أكد «شكري» أهمية تعزيز الدعم المقدم إلى مصر في ظل تلك التحديات. وتم الاتفاق في نهاية اللقاء، على الحفاظ على وتيرة التعاون بين مصر والبنك وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.