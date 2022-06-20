العالم ينتظر سلالة جديدة لكورونا في الصيف.. والصين أولى الدول

كشفت أخصائية الفيزياء الحيوية الروسية «نيللي سوسيدوفا»، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة مرعبة بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث حذرت من انتشار سلالة جديدة للفيروس في الصين والدول الشرقية في صيف العام الجاري.

ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصيف

وقالت «سوسيدوفا» إن انتشار فيروس كورونا مستمر في الصين، ومن المتوقع أن يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة أشد خطورة، وبحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» تتوقع أن تنتقل السلالة الجديدة للفيروس من الشرق إلى الغرب، ومن المقرر أن تنتقل السلالة الجديدة إلى روسيا في الخريف المقبل، خلال الفترة بين شهر سبتمبر وأكتوبر، تزامنًا مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكدت «سوسيدوفا» أن العالم يشهد تراجعًا في معدلات انتشار السلالات السابقة الأخرى للفيروس بصورة ملحوظة، وذلك يرجع لحملات التطعيم وتعافي الكثيرين من الإصابة، حيث نشأت مناعة جماعية، ولكن هذه المناعة ليست ضد السلالات الجديدة، وذلك لأن لا أحد يعلم كيف ستكون مدى شدة السلالة الجديدة.

علاج جديد لمحاربة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة

ومن جهة أخرى، أعلن ألكسندر غيتسبورج، رئيس مركز «جاماليا» لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن دراسات المركز مستمرة لإنتاج لقاح مضاد لجميع متحورات فيروس كورونا، مضيفًا أن المركز يركز على إنتاج لقاح جديد، يتكون من جزيئات شبيهة بجزيئات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يحمي الأشخاص من السلالات الجديدة للفيروس، كما يتميز اللقاح بأنه ليس لديه أي أعراض جانبية.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت وافقت على إجراء التجارب السريرية للقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تناول اللقاح على جرعتين، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».