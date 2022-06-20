ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 544.2 مليون حالة

لايزال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، يؤرق العديد من الدول رغم ارتافع معدلات التطعيم ضد الفيروس، في وقت أبلغت دول عن إصابات بـ «الكوليرا»، مثل العراق، الذي أعلن عن تسجيل 13 حالة بـ المرض.

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم 544 مليونًا و299 ألفًا و296 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و340 ألفًا و727 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء،519 ملايين و565 ألفا و977 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

في الصين، سجلت السلطات الصحية، 14 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 10 في «شنجهاي» و4 في «بكين»، فيما أشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 95 مريضامن المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى 219215 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كريا الجنوبية تسجل 96 إصابة وافدة من الخارج و10 وفيات

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 3538 إصابة بـ«كورونا»، بينها 96 حالة وافدة من الخارج و 10 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18280090 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24451 حالة وفاة، وفقا ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

في كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 18820 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.63 مليون، فيما تعافي أكثر من 4.6 مليون شخص، ويتم علاج ما لا يقل عن 31540 حالة.

«أربيل» تسجل 4 إصابات بـ«الكوليرا».. والصحة العراقية: 13 حالة في 3 محافظات

من جانبه، قال أوميد خوشناو محافظ «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، إن المدينة سجلت 4 حالات إصابة بـ«الكوليرا» وهناك 5 حالات مشتبه بها، مؤكدا في بيان، اتخاذ إجراءات عاجلة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 13 إصابة بـ «الكوليرا» في 3 محافظات: «كركوك-السليمانية-المثنى»، مشيرة في بيان، إلى تسجيل إصابة واحدة في «كركوك»، وإصابتين في «المثنى»، و 10 إصابات في «السليمانية».