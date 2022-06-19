كورونا تغير معالم الحج ما بين 2019 و2022.. الأسعار زادت 50%

جائحة كانت الأكبر والأكثر تأثيرا على كل مناحي الحياة عالميا ومحليا خلال الـ 50 سنة الماضية على الأقل.. ألا وهي كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019 وتسببت في خسائر مادية ومعنوية لكل دول العالم.

لم يسلم من تلك الجائحة وهذا الفيروس اللعين حتى المشاعر المقدسة والرحلات الروحانية للمسلمين والأقباط، فقد تم إلغاء رحلات الحج الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية عامين متتاليين، وهو نفس الحال بالنسبة لرحلات الأقباط للقدس، إلى أن عادتا هذا العام ولكن بتغير وفارق كبير عما كانا عليه قبل حدوث تلك الجائحة.

في السطور التالية، نوضح التغير الكبير الذي ظهر على حج المسلمين إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية وأيضا للأقباط إلى القدس.

فبالنسبة لحج المسلمين أكد علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تغيرات كثيرة طرأت على الحج ما بين عامي 2019- آخر عام أدى خلاله مسلمو العالم الحج بصورة طبيعية قبل جائحة كورونا- وبين العام الحالي الذي يُعد عاما استثنائيا وتجريبيا للعودة لتنظيم الحج بأعداد كبيرة بعد عامين أدى خلالهما مناسك الحج أعداد رمزية من السعوديين والمقيمين بالمملكة.

تجاوز أعداد حجاج العالم الذين أدوا الحج خلال عام 1440 هجريا آخر عام قبل كورونا حاجز الـ 2.5 مليون حاج

وأوضح أنه من حيث الأعداد فقد تجاوز أعداد حجاج العالم الذين أدوا الحج خلال عام 1440 هجريا آخر عام قبل كورونا حاجز الـ 2.5 مليون حاج، في مقابل نحو مليون حاج من داخل وخارج السعودية هذا العام، كما ارتفعت قيمة بعض خدمات الحج داخل السعودية هذا العام بمقدار أكثر من 200% عما كانت عليه عام 2019.

تراجع أعداد الحجاج المصريين 75%

وأضاف لـ«الوطن»، أن مصر من أكثر الدول التي شهدت بها برامج الحج تأثرا قبل وبعد الجائحة، ففي حين كانت حصة مصر من تأشيرات الحج قبل الجائحة تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة سنويا، تراجع أعداد الحجاج المصريين هذا العام لنحو 20 ألفا فقط، بتراجع نحو 75% عن عام 2019، وذلك بسبب التخوفات الصحية من احتمالية إصابة الحجاج المصريين بأي عدوى أثناء أدائهم المناسك، فضلا عن تقليص السعودية لأعداد تأشيرات الحج الخاصة في مصر هذا العام أسوة بما تم مع مختلف دول العالم الإسلامي.

كورونا رفعت أسعار الحج 50% عن عام 2019

وبالنسبة لأسعار برامج الحج فقد شهدت أسعار الحج هذا العام زيادة بنحو 30 ألف جنيه بالبرامج الاقتصادية عما كانت عليه عام 2019، وبأكثر من 50 ألف جنيه بالنسبة لبرامج الـ 5 نجوم، حيث سجَّل أقل سعر لبرنامج الحج الاقتصادي (تحسين 5 نجوم) عام 1440 هجريا دون تذكرة الطيران 55 ألف جنيه، في مقابل 82 ألف و500 جنيه هذا العام قبل الزيادة التي سيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة، كما بلغ سعر الحج الـ 5 نجوم 125 ألف جنيه خلال آخر عام حج قبل كورونا، في مقابل مائة و77 ألفا و500 جنيه هذا العام.

أسعار برامج الحج هذا العام

أسعار برامج الحج عام 2019 قبل جائحة كورونا

إلغاء الحج البرى هذا العام

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي صاحبت فيروس كورونا، تسببت في إلغاء سفر المصريين إلى الأراضي المقدسة برا هذا العام، في مقابل كان هناك نحو 12 ألف مواطن مصري سافروا للحج برا بعام 2019، كما تسببت تلك الإجراءات في تقليل عدد الأيام التي كان يقضيها الحجاج المصريون في السعودية فقبل كورونا كانت بعض الرحلات تصل مدتها لأكثر من 25 يوما، فيما يبلغ أقصى مدة لبرنامج الحج هذا العام 20 يوما.

أسعار الخدمات بالسعودية زادت أكثر من 200% عما كانت قبل جائحة كورونا

وأوضح أن أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية زادت بأكثر من 200% هذا العام، فقد زاد سعر إقامة الفرد بمخيمات منى وعرفات بأكثر من 3500 ريال سعودي بالنسبة للبرامج الاقتصادية عما كان عليه بآخر موسم حج قبل كورونا، وبنحو 4400 ريال بالنسبة لإقامة الفرد بمخيمات منى وعرفات بالنسبة لبرامج الـ 5 نجوم.

قلة أعداد الحجاج الأقباط وارتفاع أسعار البرامج

وفي سياق متصل، وبالنسبة لحج الأقباط للقدس، قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن هناك فوارق كبيرة بين حج الأقباط المصريين للقدس قبل جائحة كورونا وبعدها (هذا العام) من حيث أسعار البرامج وأعداد الحجاج وأيضا الإجراءات المصاحبة لسفر الحجاج، موضحا أن أسعار برامج حج الأقباط عام 2019 وقبل ظهور جائحة كورونا كانت تبدأ من 25 ألف جنيه، في مقابل أكثر من 33 ألف جنيه متوسط سعر رحلات حج الأقباط للقدس هذا العام.

3 آلاف قبطي فقط أدوا الحج هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن التخوفات الصحية من الإصابة بكورونا خلال حج هذا العام تسببت في تراجع أعداد الحجاج الذين سافروا للحج هذا العام، خاصة أن أغلب المسافرين للحج هم من كبار السن، ففي الوقت الذي سافر للحج بالقدس نحو 6000 مسيحي مصري خلال عام 2019 آخر عام قبل حدوث جائحة كورونا، نجد أن العدد تقلص هذا العام ليصبح 3 آلاف حاج فقط.