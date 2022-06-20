الرئيس الأوكراني: روسيا ستصعد هجماتها تزامنا مع بحث انضمامنا للناتو

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تُصعد روسيا هجماتها خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يفكر فيه زعماء الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانوا سيدعمون مسعى بلاده للانضمام إلى التكتل وتضغط روسيا على حملتها للسيطرة على شرق أوكرانيا.

وأضاف «زيلينسكي»: «علينا أن نتوقع تكثيف روسيا أنشطتها العدائية هذا الأسبوع نحن نستعد وجاهزون»، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز.

ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في قمة تُعقد يومي الخميس والجمعة، طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الموافقة على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء.

قمة للاتحاد الأوروبي الخميس لبحث انضمام أوكرانيا للتكتل

وقد يستغرق انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سنوات عديدة وفقا لتصريحات فرنسية سابقة، بعد أن تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إثر مرور أربعة أيام على بدء الحرب الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما أوصت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضي، أن تحصل أوكرانيا على وضع المرشح.

ويشار إلى أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتعارض مع أحد أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة عندما أمر قواته بدخول أوكرانيا‭‭‭ ‬‬‬والمتمثلة في إبقاء كييف المجاورة لموسكو خارج دائرة نفوذ الغرب.

وفى سياق تطورات الحرب، تضغط روسيا للسيطرة على شرق أوكرانيا، وتستعد لشن هجوم على مدينة سلوفيانسك في دونيتسك، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربت القوات الروسية أطراف مدينة خاركيف وحي خولودنوهيرسكي، وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى.

روسيا تستعد لشن هجوم على مدينة سلوفيانسك في دونيتسك

وقال حاكم خاركيف إن الروس يواصلون ترويع السكان المدنيين، وتابع قائلا: «أناشد سكان خاركيف، لا تتجاهل الإنذارات، ابق في الملاجئ، لا تخرج للحقول، أو الطرق ، ولا تقم بزيارة أحزمة الغابات، على خط التماس في منطقة خاركيف، يتركز العدو بشكل أساسي، والمدافعون في خاركيف يحتفظون بمواقعهم بحزم.. قلنا مرارا إن العدو لا يتخلى عن مخططات خاركيف، لكن قواتنا المسلحة جاهزة لأي سيناريو من جانب المحتلين».

فيما أعلنت روسيا مساء أمس استيلائها على قرية ميتيولكين، بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في أوكرانيا، وهي هدف رئيسي في حملة موسكو للسيطرة على شرق البلاد.

يشار إلى أن رئيس حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، توقع أمس أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات.