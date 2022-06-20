نائب رئيس «الأمن الروسى»: العلاقة بين واشنطن وموسكو في «صفر كيلفن»

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا في «صفر كيلفن»، فيما يعني أن هناك جمودًا في العلاقة بين الدولتين.

وعن احتمال إجراء مزيد من المفاوضات حول المعاهدات النووية، قال «ميدفيديف» على «تليجرام»: «بصفتي شخصًا كانت له علاقة مباشرة بـ START-3 وتوقيعها في عام 2010، فإنني أعتبر أن وقت المفاوضات الجديدة هو أكثر الأوقات غير المناسبة وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية».

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: «ليس لدينا أي علاقات مع الولايات المتحدة الآن، هي عند صفر كيلفن، ولست بحاجة إلى إذابة الثلج منها اليوم، ولا داعي للتفاوض معهم بعد، دعهم يجرون أو يزحفون ويطلبون ذلك، وهم يقدرونه كخدمة خاص».

توترات بين أمريكا وروسيا

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى تهديدات بالحرب، وتزعمت أمريكا فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

ومؤخرًا أكدت واشنطن أنها ستدعم أوكرانيا بأسلحة متطورة بعيدة المدى، وهو الأمر الذي حذرت منه موسكو بالإقدام على دعم أوكرانيا بهذه الأسلحة.

وبشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مركز تحكم الطائرات بدون طيار في مطار آرتسيز في أوديسا، وتدمير قاذفة Buk-M1 في دونيتسك.

روسيا: تدمير مركز تحكم الطائرات بدون طيار في أوديسا

وأضافت أنه تدمير العناصر الرئيسية لنظام صواريخ S-300 المضاد للطائرات في لوهانسك وأسقطت طائرة ميج 29 في دنيبروبتروفسك، فضلاً عن مقتل 450 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية اليوم.

يشار إلى أن رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) حذر مساء أمس من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات.