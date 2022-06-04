آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف: موسكو تتراجع في سيفيرودونتسك

شنت أوكرانيا هجوما مضادا على مدينة سيفيرودونتسك الأمامية واستعادت السيطرة على خمس المدينة التي كانت قد فقدتها في السابق أمام القوات الروسية، وفقا لما ذكره رئيس المنطقة سيرجي جايداي، والذي قال إن القوات الروسية تخسر المكاسب الأخيرة في المدينة وأن الجيش الأوكراني دفعها للتراجع بنسبة 20%، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية حول آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن القوات الروسية استقبلت خسائر كبيرة في أوكرانيا، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقالة مجموعة من القادة العسكريين، لكن موسكو في المقابل تؤكد أن خطتها العسكرية تسير كما هو محدد لها.

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آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تجمع قواتها الساحقة في دونباس

وضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها إن القوات الروسية جمعت بين الضربات الجوية وحشدت نيران المدفعية لجلب قوتها النارية الساحقة إلى دونباس.

جاء في نفس التقرير أن هذا الاستخدام المشترك للضربات الجوية والمدفعية كان عاملاً رئيسياً في نجاحات روسيا التكتيكية الأخيرة في المنطقة.

النيران تشتعل في كنيسة شهيرة شرق أوكرانيا

وذكرت صحيفة جارديان أن النيران اشتعلت في دير شهير في شرق أوكرانيا، سفياتوهيرسك لافرا، بعد تعرضه لقصف روسي، والدير تابع لبطريركية موسكو التي يديرها حليف بوتين البطريرك كيريل، فيما ووردت أنباء عن مقتل أربعة رهبان نتيجة الهجوم لكن لم يتم التحقق من ذلك.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإذلال حتى يمكن إيجاد حل دبلوماسي بمجرد توقف القتال في أوكرانيا.

أوكرانيا غاضبة من تصريحات ماكرون حول إذلال روسيا

ورد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بغضب على تصريحات ماكرون وقال إن مثل هذه الدعوات ستهين فرنسا فقط وآخرين يتبنون نفس الرأي.

وقال ديفيد أراكاميا، عضو مجموعة التفاوض الأوكرانية مع روسيا، إن المفاوضات مع روسيا لن تستأنف إلا بعد وصول أسلحة جديدة من الغرب و تعزيز موقف أوكرانيا.

وقال مفاوض آخر هو ميخايلو بودولياك إنه لا جدوى من إجراء محادثات مع روسيا حتى يتم دفع قوات موسكو إلى الوراء قدر الإمكان باتجاه حدود أوكرانيا.