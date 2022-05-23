«النبراوي» يلتقي نائب وزير الكهرباء ويناقش مشاكل المهندسين العاملين بالقابضة

على هامش افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد والطاقة، اليوم الاثنين، التقى نقيب المهندسين طارق النبراوي، مع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتباحث معه مشكلة المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمتعلقة بالعلاوة المستحقة لهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

نقيب المهندسين

وبحسب بيان مقتضب عن النقابة أوضح أن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، ناقش مشكلة المهندسين العاملين بقطاع الكهرباء المعارين للخارج، والذين يواجهون مشكلة بشأن منحهم إجازة من الوزارة للعمل خارج مصر، كما وعد المهندس أسامة عسران ببحث هذه المشكلات، فيما أكد النبراوي أنه سيجري المتابعة حتى الوصول إلى حل لمشكلة المهندسين بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

مؤتمر التكييف والتبريد

وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها، أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين شارك اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي للتكييف والتبريد والطاقة، في نسخته السادسة التي تقام تحت رعاية نقابة المهندسين المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنظمه الجمعية العلمية لمهندسي التبريد والتكييف والتدفئة «أشري القاهرة»، و يصاحب المعرض مؤتمرا علميا متخصصا يشارك فيه كبار خبراء التكييف والتبريد، وتشهد فاعلياته ندوات علمية وورش عمل متخصصة.

من ناحية أخرى استقبل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وفدا من مهندسي كنيسة الملاك ميخائيل برئاسة المهندس سمير شكر، إذ قدم أعضاء الوفد خالص التهاني للنقيب بمناسبة توليه منصب النقيب العام لمهندسي مصر للمرة الثانية داعين الله له بالتوفيق وأن يكلل جهوده بالنجاح، بحسب ما ورد في بيان للنقابة.