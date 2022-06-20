طائر يتسبب في اشتعال النيران بطائرة في السماء: «اصطدم بمحركها»

قال مسؤولون في الهند إن نحو 185 شخصاً كادوا أن يتعرضوا للموت أثناء تواجدهم على متن طائرة متجهة إلى دلهي، بعدما اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة فور إقلاعها بوقت قصير جدا، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة «Spice Jet» برحلتها، وبعد إقلاعها بوقت قصير بدأت الإدارة المحلية في استقبال مكالمات، تفيد بأنها اشتعلت فيها النيران، وفقا لما قاله قاضي مقاطعة باتنا، شاندراشيخار سينغ.

مقطع فيديو يوثق حادث الطائرة

وكشف قاضي مقاطعة «باتنا» أن العديد من الناس تمكنوا من توثيق لحظة احتراق أحد محركات الطائرة، وأجروا العديد من المكالمات للسلطات المحلية في محاولة لتقديم الدعم ومساعدة الراكبين على متن الطائرة والبالغ عددهم ما يقرب من 185 شخصاً.

وأضاف قاضي المقاطعة الهندية، أن معظم سكان «محلية فولواري شريف» المجاورة، شاهدوا الطائرة وهي تحترق وسارعوا في طلب الدعم والمساندة من الحكومة الهندية، مردداً: «الحمد لله أن جميع الركاب بخير وتم إنقاذهم».

وأوضح أنشال براكاش، مدير مطار جايبراكاش نارايان الدولي، تعليقاً على الواقعة، أنه فور الإبلاغ عن الحريق الذي اشتعل في أحد محركات الطائرة، فإنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لسفر جميع الركاب المتضررين ومن بينها تجهيز طائرة بديلة لهم.

اصطدام طائر بمحرك الطائرة

وأصدرت شركة الطيران «Spice Jet» التابع لها الطائرة صاحبة الحادث، بيانا صحفيا للتعليق على الواقعة، تضمن: «أنه عند الإقلاع، وأثناء الدوران، اشتبه طاقم قمرة القيادة في اصطدام طائر بالمحرك».

وأضاف البيان أنه بمجرد الاشتباه باصطدام طائر في بالمحرك، وكإجراء احترازي أطفأ طاقم الطائرة على الفور المحرك متخذا قرارا بالعودة مرة أخرى إلى باتنا، لافتا إلى أن الطائرة هبطت بسلام ونزل الركاب من الطائرة دون وقوع أي إصابات أو مشاكل لهم.

وأوضحت الشركة، أنه بعد فحص الطائرة تبين أن السبب اصطدام طائر في المحرك والذي نتج عنه تلف 3 شفرات في مروحية محرك الطائرة.