مكان احتجاز المتهم بقتل طالبة المنصورة.. يخضع للعلاج تحت حراسة أمنية مشددة

وضعت قوات الأمن، حراسة مشددة علي الطالب قاتل طالبة جامعة المنصورة، صباح اليوم، وذلك بعد اعتداء الأهالي عليه وضربه إثر ذبحه طالبة بالجامعة أمام أعينهم.

واحتجز الأهالي المتهم حتى وصلت قوات الأمن وألقت القبض عليه وجرى نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الطواريء الجامعي لتلقي العلاج ووضعه تحت حراسة مشددة ومنع أى شخص من التعامل معه باستثناء أطباء المستشفي.

المتهم بقتل طالبة المنصورة

وكشفت قوات الأمن، منذ قليل عن التفاصيل الأولية وهوية الجاني والمجني عليه في واقعة طالبة جامعة المنصورة، حيث أعلنت أن المتهم في الواقعة طالب بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة المنصورة ويدعي محمد عادل اسماعيل محمد عوض الله «21 سنة»، وكان بحوزته سكين طعن به الطالبة ثم ذبحها أمام الجميع في الشارع.

قاتل طالبة جامعة المنصورة في المستشفي

وعلمت «الوطن»، أن الطالب يتم علاجه حاليا بعد إصابته بجروح في الرأس والجسم نتيجة اعتداء الأهالي والطلاب في الشارع عليه ومحاولة الإمساك به ومنعه من الهرب وانتظار وصول قوات الأمن للقبض عليه.

كانت مدينة المنصورة، استقيظت علي جريمة بشعة، صباح اليوم، إذ لقيت طالبة في جامعة المنصورة مصرعها ذبحا على يد زميلها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع ضبط الطالب من قبل الأهالي وتسليمه لقوات الأمن.