عاجل.. ضبط شاب قتل طالبة أمام جامعة المنصورة: «اتخانقوا في الميكروباص»

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شاب متهم بقتل طالبة بكلية الآداب في جامعة المنصورة منذ قليل.

وتبين من التحريات أن المتهم تربص بالطالبة وسدد لها 3 طعنات بالصدر والرقبة أمام جامعة المنصورة، صباح اليوم بعد خلاف نشب بينهما في سيارة ميكروباص كانا يستقلانها، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية منذ قليل.

وأضافت المصادر أنه يجري استجواب المتهم لبيان دوافع الجريمة التي بدأت بحسب شهود العيان بمشادة كلامية بينهما داخل سيارة ميكروباص وعقب نزولها من السيارة، وأمام باب الجامعة ترجل خلفها المتهم وسدد لها عده طعنات.