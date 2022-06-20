وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات الصعيد ومراكز تكنولوجية متنقلة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة الاستثمارات في ملف التعليم إلى 22% مقارنة بالعام الماضي، وقالت خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن بمجلس النواب، إن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية ونركز على الإصلاح الهيكلي أيضا والأهداف ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد الجائحة

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال الرد على ملاحظات النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023، أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد الجائحة: «نعبر حالة شديدة الاستثنائية وهذا يستدعي التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة، ونعاني من حالة من عدم اليقين وهذا يؤثر على صناعة القرار»، موضحة أن ارتفاع الأسعار تسببت في ضغوط كثيرة وأضافت: «الحكومة تواجه تحديا يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة»، لافتة الي سعى الحكومة لترشيد النفقات وأن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات.

تطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل

ولفتت وزيرة التخطيط إلي جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، مشيرة إلى ارتباط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الانسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة، والإرتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص عمل ومنظومة رقمية، فضلا عن زيادة الاستثمارات في الصعيد أيضا.

وأعلنت عن تطوير 270 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات، فضلا عن توفير 260 مركزا تكنولوجيا متنقلا في أنحاء الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين.