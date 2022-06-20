وزير المالية: تعيين 80 ألفا بينهم 60 ألف معلم وطبيب خلال العام الجاري

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفا منهم 30 ألف معلم و30 ألف طبيب و20 ألفا من فئات أخرى، وأكد وزير المالية خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب اليوم أن المالية التزمت بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالموازنة الجديدة للدولة سواء فيما يتعلق بالصناديق الخاصة وغيرها.

دعم المواد البترولية والسلع والخبز والمعاشات

وأضاف الوزير أن مخصصات الدعم كانت بقيمة 150 مليار جنيه في عام 2011، يذهب 95 مليار جنيه من تلك القيمة لدعم المواد البترولية، أما في الموازنة الحالية فقد وصل الدعم إلى 356 مليار جنيه، منها 28 مليار فقط مخصصة للمواد البترولية، والباقي لدعم السلع والخبز وصندوق المعاشات وتكافل وكرامة، متابعا: «بالتالي الموازنة مخصة للمواطن وليس تنكات البنزين».

وأشار إلى أن الناتج المحلي في 2010 كان تريليون و371 مليار جنيه، بينما العام الحالي وصل الناتج المحلي إلى 9.1 تريليون جنيه، واجمالي الايرادات 2010 كانت 265 مليار جنيه بينما وصلت الإيرادات المصرية العام الحالي إلى تريليون 815 مليار جنيه.

تحويل 500 مليار جنيه العام الحالي لصندوق المعاشات

وأشار الوزير إلى تحويل 500 مليار جنيه العام الحالي لصندوق المعاشات حيث تم تحويل 700 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال العامين الماضيين وهو أمر لم يحدث في تاريخ مصر وتم معالجة مشاكل في صندوق المعاشات عمرها 50 عامًا وأكد وزير المالية أنه لا يجب قياس العجز أو الدين بعيدا عن الناتج الاجمالي المحلي.

وأشار إلى أن العجز الفعلي قياسا بالناتج المحلي يتراجع ففي موازنة 2015 /2016 كان العجز 330 مليار جنيه ونسبته 12 ونصف % الآن وصل العجز غلى 580 مليار ونسبته للناتحج المحلي 6% فقط، أي أن العجز تراجع بالفعل كما أكد أيضا أن الدين في 2010 بلغ 79 % وفي 2015 وصل إلى 108 % وفي الموازنة الحالية حجم الدين للناتج المحلي 82 % وبالتالي فالدين قياسا إلى الناتج المحلي يتراجع أيضا.

زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 400 مليار جنيه

وواصل مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 400 مليار جنيه مع زيادة الحد الأدنى للأجور إضافة إلى زيادة المعاشات وتضمنت الموازنة زيادة موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 إلى نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الاستخدامات فى مشروع موازنة 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات جنيه بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجاري 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات 6 أبواب من الاستخدامات، بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثاني «شراء السلع والخدمات»، و690 مليار جنيه لسداد أقساط فوائد الدين وهي محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.