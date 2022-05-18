«البيت الأبيض» يعلن إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات أثبتت إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

ويأتى إعلان إصابة ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا، بعد نحو أسبوعين من الشك في إصابتها بـ«كوفيد 19»، وإعلان البيت الأبيض، أن آشلي ابنة الرئيس جو بايدن، لن تسافر إلى أوروبا مع السيدة الأولى، بعد اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض وقتها، إن اختبار آشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، كان سلبيًا بالنسبة لـ كورونا، مضيفا في بيان: «لكن بناء على توصية من طبيبها، وبدافع من الحذر الشديد ، لن تسافر مع والدتها إلى أوروبا».

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز المليون حالة

في السياق، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا، عتبة المليون حالة، وفقا لما ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.

وأوضحت الجامعة اليوم، أن مثل هذا التجاوز يمثل علامة فارقة مرعبة لفيروس ظهر لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، وأودى بحياة أول أمريكي أوائل عام 2020، وسرعان ما أصبح السبب الرئيسي الثالث للوفيات في الولايات المتحدة.

وعالميا، توفي نحو 6.3 مليون شخص بسبب كورونا، على الرغم من أن مراجعة حديثة لمنظمة الصحة العالمية قدرت أن العدد الإجمالي قد يكون أعلى من ضعف هذا العدد.

وفاة 6.3 مليون شخص بكورونا في العالم

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدولي لإتاحة اللقاحات في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الدكتور ويليام موس، أن الولايات المتحدة وصلت إلى علامة فارقة قاتمة لم يكن من الممكن تصورها في السابق، وهي مليون حالة وفاة بسبب كورونا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب في 12 مايو الجاري، بالبقاء متيقظين ضد هذا الوباء الذي أصاب ما يقرب من 60% من سكان الولايات المتحدة، في إعلان بأن حصيلة الوفيات تجاوزت المليون حالة.