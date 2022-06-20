«نائبة التنسيقية» تطالب بتشديد الرقابة على الصناديق الخاصة

أعلنت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة

ودعت نائبة التنسيقية، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة لما تحققه من خسائر كبيرة ولا تسدد القيمة المستحقة منها وهى 15%.؜

دمج جميع الهيئات الاقتصادية

واقترحت «أبو شقرة» دمج جميع الهيئات الاقتصادية في هيئة واحدة معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة: «هناك مجموعة من الملاحظات في بند الهيئات الاقتصادية التي تعتبر كبيرة، فلماذا لم يتم دمجها في هيئة واحدة ويمكن ترشيد الإنفاق؟».

ودعت النائبة، إلى ضرورة استجابة الحكومة لملاحظات لجنة الخطة والموازنة.