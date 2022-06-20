برلمانيون يطالبون بخطة لترشيد الإنفاق الحكومي أثناء مناقشة الموازنة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، وهذا أمر محمود.

وطالب «القصبي» بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، وقال: نحتاج إلى تنوع مصادر الدخل، كما نحتاج إلى خطة شديدة في أولويات الإنفاق.

وشدد النائب على الضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: «الإنتاج ثم الإنتاج».

مطالب بدمج الهيئات الاقتصادية

وخلال كلمتها اقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة، معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، وقالت: «هناك مجموعة ملاحظات في بند الهيئات الاقتصادية التي تُعبر كبيرة، فلماذا لا يتم دمجها في هيئة واحدة ويمكن ترشيد الإنفاق».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/ 2023.

وأعلنت النائبة موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، وقالت: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

حزب النور: نعلم أن الظروف العالمية صعبة

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «حين يكون البحر هادئًا يكون الجميع بحارين، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل في ظرف عالمي مختلف».

وتابع قائلاً إن الموافقة على الموازنة مصاحبة لتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات.

وأشار «خير الله»، إلى أن هناك نوعًا من غياب الرؤية لدى الحكومة، متسائلاً: وزارة التخطيط هي عقل مصر.. فيها 600 موظف فقط؟

وطالب النائب بضرورة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان وتنمية الوعي، وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.