«التنسيقية» تشارك في صالون ثقافي عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالوعي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في صالون ثقافي عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالوعي، بالتعاون مع صالون 30 يونيو، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

تطرق الحديث في الصالون إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكيفية رفع الوعي بها.

اهتمام «الشباب والرياضة» بملف البيئة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بملف البيئة، وأن الدولة المصرية مقبلة على حدث دولي تاريخي وهو تنظيم قمة المناخ cop 27.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر إلى كل الوزارات المعنية التي شاركت في إعداد الاستراتيجية.

أقيمت الفعالية في متحف القوات الجوية، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي قصير عن القوات الجوية وبعض الفقرات الفنية.

وفد «التنسيقية»

ضم وفد التنسيقية: النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، وشارك من أعضاء التنسيقية: ريهام الشبراوى، أحمد فتحى، أحمد يحيى وجميلة زكي.