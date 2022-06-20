آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022.. تعرف على التفاصيل

تصدر البحث عن آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022، خاصة بين المقيمين في المملكة العربية السعودية مؤخرا، إذ واجه بعضهم معوقات خلال محاولتهم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال بوابة خدمات التأشيرات الإلكترونية السعودية، لذا أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة بعض الإجراءات الجديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

وترصد «الوطن» أبرز تلك التطورات القرارات بشأن آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022، وهي كالتالي:

آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022

وعن آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022، تساءل العديد عن حقيقة إيقاف تمديد الزيارة العائلية بالمملكة، إذ أن بعض المقيمين العاملين في السعودية لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة تمديد الزيارة العائلية، في حين اتخذت المديرية العامة للجوازات بعض القرارات وهي:

1- لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية، وتستمر فقط لمدة 3 شهور.

2- وقف تمديد الزيارة العائلية في المملكة خلال الـ 3 شهور.

3- منع دخول المسافرين حاملي تأشيرات الزيارة العائلية إلى مطارات جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف، وذلك بالتزامن مع موسم الحج، بحسب بيانات الخطوط الجوية السعودية السعودية.

وقف دخول حاملي تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية

وللمزيد عن آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية 2022، أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الشهر الماضي، في بيان لها أنه من المقرر منع دخول حاملي تأشيرات الزيارة العائلية، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو الجاري حتى 9 يوليو المقبل، لتستمر شهرا كاملا لعدم الإخلال بعملية موسم الحج.

ومن جهة أخرى، أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والآثار السعودية، ناصر تركى، أن السلطات وضعت بوابات إلكترونية بمداخل الحرمين الشريفين، وإيقاف غير الحاصلين على تأشيرة حج من الدخول إلى الحرمين، بالإضافة إلى وقف السعوديين والمقيمين خلال موسم الحج من دخول الحرم دون تصريح رسمي.