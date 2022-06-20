تأجيل استئناف «طبيب الكركمين» على حكم حبسه سنتين للغد

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لجلسة الغد.

بيع أعشاب مخالفة للاشتراطات الصحية

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد عاقبت أيضا المتهم الثاني في القضية عبدالونيس حسن محمد، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة ألف جنيه للتهم المسندة إليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمى «كركمين»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

منتجات غير مسجلة بوزارة الصحة

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، تهمة ارتكابه الوقائع المسندة إليه، وهي تعمده خداع المتعاملين معه من المرضى بأنه طبيب بشري، مستغلا انتشاره السريع في وسائل النشر، وأعلن بتلك الطريقة على منتجاته غير المسجلة بوزارة الصحة، دون الترخيص من الجهات المختصة.

المتهم ادعى أنه طبيب

وتلقت النيابة العامة، في وقت سابق، بلاغًا من إدارة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، تحريات أجرتها والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر والمعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، قناة فضائية وأخرى إلكترونية على موقع «يوتيوب»، يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.