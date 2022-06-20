إيرادات 4 أفلام بالسينمات.. لم تتجاوز 350 ألف جنيه في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، والبالغ عددهم 4 أعمال فقط، خلال أمس الأحد، حيث لم تتجاوز الأرقام 350 ألف جنيه.

وتصدر فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، قائمة الإيرادات، مُحققًا 204 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، حيث حقق في شباك التذاكر 117 ألف جنيه فقط.

تراجع إيرادات فيلم زومبي لـ علي ربيع

فيما تراجعت إيرادات فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، والذي جاء في المرتبة الثالثة، حيث حقق إيرادات بلغت 63 ألف جنيه فقط، بينما جاء في المركز الأخير فيلم «فارس» والذي يُعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، حيث حصد في شباك التذاكر 2.173 جنيه فقط.

تعرف على أبطال فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

فيلم «واحد تاني»، من بطولة أحمد حلمي، وروبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

العنكبوت يُعيد التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب 6 سنوات

أما فيلم العنكبوت، يعيد التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب طويل يصل إلى 6 سنوات، حيث حقق منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 35 مليون جنيه.

ويُقدم أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.