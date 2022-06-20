تراجع أسعار الشاي بنسبة 8.5% منذ أول 2022.. كم سيكون سعره بعد عام؟

انخفض الشاي بمقدار 0.25 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد، بنسبة 8.56% منذ بداية عام 2022، وفقًا للتداول على عقد فروق يتتبع السوق المعياري لهذه السلعة عالمياً.

2.28 دولار سعراً للكيلو خلال عام

تاريخياً، وصل الشاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.33 دولار في ديسمبر من عام 2009، وسط توقعات بتداول الشاي عند 2.57 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2.28 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد في غضون 12 شهرًا.

4 دول تتصدر قائمة الإنتاج

تضم قائمة أكبر الدول المنتجة والمصدرة للشاي، الصين والهند وكينيا وسريلانكا حيث يمثلون 75% من الإنتاج العالمي، ويعتبر المشروب هو الثاني الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الماء.

كانت جمعية إنتاج الشاي الهندية، قد أعلنت أن أسعار الغاز الطبيعي رفعت الفترة الماضية من أسعار الشاي وأضرت بتلك الصناعة، في وقت يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتذويب وتجفيف أوراق الشاي أثناء المعالجة.

وكانت أسعار الشاي الكيني، شهدت زيادة مسجلةً 2.49 للكيلو جرام الواحد بنهاية النصف الأول من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أرباح مزارع إنتاج الشاي، بعد قرارات حكومية استهدفت حماية المزارعين من تقلبات الأسعار بإدخال سعر احتياطي للسوق قدره 2.43 دولار، كما لجأت الدولة المنتجة، إلى حجز كميات فائضة من الإنتاج، منعاً لتدهور السوق المحلية.