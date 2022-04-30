بائعة الشاي تقدم مساعدة من نوع خاص لمقدم «على باب الله».. فيديو

طلب المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج على باب الله، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، من سيدة تبيع المشروبات الساخنة في الشارع، كوبا من الشاي ومحاسبتها عليه في وقت لاحق.

مثال للكرم والشهامة

لم تتردد السيدة في تقديم كوب من الشاي لمقدم البرنامج، ضاربة مثال للشهامة والشرف والكرم، قائلة له: «في أي وقت حاسبني، ولو عاوز فلوس هديلك».

في أعقاب ذلك، قرر مذيع برنامج على باب الله إعطاء البائعة أموالا، قائلة له: «الكرم ده من عند ربنا، والله معرفش إنكم بتصوروا، وهاجيب بيهم حاجة للعيال اليتيمة».

برامج تليفزيون الوطن في رمضان

يقدم تلفزيون جريدة «الوطن» عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، مثل برنامج على باب الله وحكم عقلك وكل يوم قصة في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.