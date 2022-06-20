ندوة عن الصحة النفسية لدعم طلاب طب بشري سوهاج

نظمت أسرة «غيث» بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة عن الصحة النفسية، اليوم الاثنين، استهدفت طلاب الكلية من مختلف الفرق إضافة إلى طلاب الامتياز، وذلك بقاعة الدكتور «محمود رياض» في مقر المستشفى الجامعي.

دعم الطلاب نفسياً لمواجهة الضغوط المختلفة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من الندوة هو رفع الصحة النفسية لطلاب الكلية، ودعمهم لمواجهة الضغوط المختلفة التي تصاحب الدراسة بالكلية والناتجة عن صعوبتها، وحاجتهم لتخصيص معظم الوقت لها، وذلك لمساعدتهم على استكمال مسيرتهم الحياتية والدراسية بنجاح وتفوق.

الندوة تناقش موضوعات تتعلق بالضغط النفسي

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري في جامعة سوهاج، إن الندوة تناولت مناقشه العديد من الموضوعات التي تتعلق بالضغط النفسي، الذي تفرضه الطبيعة الخاصة للدراسة بكلية الطب، والحديث عن بوادر الاكتئاب، إلى جانب الحديث عن الإجهاد الذهني والبدني، والسعي إلى اقتراح حلول لتلك المشاكل.

مناقشة مفتوحة مع طلاب الكلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد جابر، أستاذ مساعد جراحة التجميل ورائد أسرة «غيث»، أنه تم تنظيم الندوة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب الكلية، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبدالجواد، استشاري الطب النفسي، والدكتور أحمد رأفت، مدرس مساعد الجراحة العامة بالكلية، كما تضمنت الندوة مناقشة مفتوحة مع الطلاب، للرد علي استفساراتهم بشأن الضغوط النفسية التي يتعرضون لها، أثناء دراستهم بالكلية.