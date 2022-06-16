ضمن مبادرة «ادرس في مصر».. جامعة سوهاج بقائمة التعليم العراقية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار جهود الجامعة في دعم مبادرة «ادرس في مصر»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة، فقد تم إدراج جامعة سوهاج ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقية، لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية.

تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات

وقال «عبدالخالق»، في تصريحات اليوم الخميس، إن جامعة سوهاج تسعى إلى تقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين، وذلك ضمن إجراءات مبادرة «ادرس في مصر»، باعتبارها تمثل مشروعاً قومياً، تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة، لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

عرض إمكانيات الجامعة المادية والتعليمية

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تتكاتف وتتضافر الجهود داخل الجامعة، لدعم وإنجاح المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر» وتحقيق أهدافها، حيث تم التواصل مع السفارة العراقية ومناقشة آليات التعاون والإجراءات اللازمة للدراسة بالجامعة، وتم عرض إمكانيات الجامعة المادية والمنشآت والوسائل التعليمية التي تمتلكها على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والبرامج التعليمية في التخصصات المختلفة، حيث وافقت الهيئة القومية لضمان الجودة بوزارة التعليم العالي العراقية على تقدم طلابها للدراسة بالجامعة.

وأكد «النعماني» أن استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الجامعة، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين في رفع التصنيف الدولي للجامعة، وزيادة مواردها الذاتية، كما يثمر في تخريج طالب وافد يكون سفيراً لمصر في بلاده، مما يؤدي إلى دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الطرفين.