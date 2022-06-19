جامعة سوهاج تصدر بيانا بعد إصابة 6 طلاب في حادث تصادم 3 سيارات

أصدرت جامعة سوهاج، بيانا منذ قليل، حول واقعة إصابة 6 طلاب في حادث تصادم 3 سيارات «ربع نقل» و«ميكروباص» و«أتوبيس» تابع للجامعة، على طريق الكورنيش الشرقي بسوهاج.

إجراءات جامعة سوهاج عقب الحادث

وقالت جامعة سوهاج في البيان، «إنه في ضوء ما وقع اليوم من حادث نجم عن اصطدام سيارة ميكروباص ينقل مجموعة من طلاب الجامعة، بسيارة ربع نقل، مما أدى إلى دفع الميكروباص ليصطدم بأتوبيس الجامعة من الخلف، والمخصص لنقل موظفي الجامعة، وذلك خلال سيرهم على الكورنيش الشرقي في طريقهم إلى المقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، أصيب 6 طلاب في الحادث منهم 5 طالبات مصابات بإصابات سطحية وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وأصيب طالب بكسر في إصبع قدمه، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة».

رئيس الجامعة يوجه بنقل الطلاب للمستشفى الجامعي

وقد وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بسرعة نقل الطلاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي لإجراء كل الفحوصات والاطمئنان على حالتهم، وأصر الطلاب بعد الاطمئنان على حالتهم الذهاب لمقر الجامعة الجديد لأداء امتحاناتهم.

وقام الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بتوجيه سبل تمكينهم من ذلك تحت إشراف طبي كامل، وفور انتهاء الامتحان تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الطلاب إلى المستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات وعمل الأشعة للتأكد من سلامتهم واستكمال إجراءات الفحص الطبي والعلاج المطلوب لهم.

إصابة طالب بكسر في إصبع قدمه

واتضح بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة، التأكد من سلامة الطالبات الخمسة، حيث أن إصابتهن جاءت سطحية، أما الطالب فأثبتت الأشعة إصابته بكسر في إصبع القدم وتم تثبيته، وخروجه من المستشفى.