جامعة سوهاج تمنح باحثا من فاقدي البصر «ماجستير» في الدراسات الإسلامية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية، المقدمة من الباحث محمد عاطف نعمت الله عبدالسميع «من خارج الجامعة»، بعنوان «منهج الطاهر بن عاشور في دفع ما يوهم التعارض في تفسيره التحرير والتنوير»، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

مناقشة رسالة ماجستير

وقال رئيس الجامعة، إنّه جرى منح الباحث درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، مقدما له خالص التهاني والتبريكات على تفوقه، لقدرته على تحدي الظروف والتغلب على جميع المعوقات كونه من الطلاب فاقدي البصر، متمنيا له دوام النجاح والإصرار على التقدم.

هيئة الإشراف على الرسالة

يذكر أنّ هيئة الإشراف على الرسالة، ضمت: الدكتور محمد محمد عثمان، أستاذ الدراسات الإسلامية المتفرغ بالجامعة مشرفا ورئيساَ، والدكتور خالد فؤاد محمد، مدرس بالقسم، مضيفا أنّ لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، ضمّت: الدكتور وجيه محمود أحمد، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة المنيا، والدكتورة صفاء عبدالرحيم برعي، أستاذ علوم القرآن والتفسير المساعد بآداب سوهاج.