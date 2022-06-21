طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء ورقياً بالبابل شيت اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بإجمالي عدد 708 آلاف و478 طالبا وطالبة في 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.

يبدأ امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة ونصف، فيما يبدأ امتحان الإحصاء في الساعة الحادية عشر ظهراً ويستمر لمدة ساعة ونصف علي أن ينتهي الساعة الثانية عشر ونصف.

عقد الامتحانات ورقياً بنظام البابل شيت

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحان الاقتصاد والإحصاء ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان الامتحانية، ولجان النظام والمراقبة.

كتابة بيانات الطالب بالقلم الجاف

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه لن يتم تسليم كتيب مفاهيم للمواد الغير مضافة للمجموع، مؤكده علي عدم السماح بدخول الطالب بالتابلت أو بالكتاب المدرسي اللجان الامتحانية أو أي أجهزة إلكترونية.

وشددت وزارة التعليم، علي طلاب الثانوية العامة بكتابة البيانات الخاصة بالطالب بامتحانات الثانوية العامة بالقلم الجاف، وتسجيل كود الامتحان ونقله من البوكليت لورقة الإجابة (البابل شيت)، تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة بعد الانتهاء من الامتحان.

وأكدت الوزارة، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم تتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة سير الامتحان ووصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية دون أي مشاكل أو معوقات، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.