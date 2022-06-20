انتظام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة

حرص المحافظون على متابعة سير وانتظام امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022، للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وكذلك الاطمئنان على بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات أو مشكلات.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات في الشرقية

من جانيه، أوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية، ورصد أي مشاكل قد تحدث.

وأوضح مصطفى خريبة، رئيس غرفه العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، أن الغرفة على تواصل دائم مع غرفه عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية على مستوى المراكز، لمتابعة سير إنتظام امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً.

واطمئن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، من محافظ الشرقية على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة، وذلك عبر شاشة «فيديو كونفرانس» بمقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

تجهيز لجان القليوبية بمراوح

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سير الامتحانات بالشهادة الثانوية العامة، واطمئن على توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لاداء الامتحانات.

ووجه المحافظ خلال تفقده لأعمال الامتحانات بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات ببنها، بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وتجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ،مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

شمال سيناء: انتظام الامتحانات دون شكاوى

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء مروره على بعض لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتوفير احتياجات الطلاب باللجان.

وأكد المحافظ، انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل دخول اللجان، فضلا عن تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وتواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان.

محافظ قنا: تعامل فورى مع أي مشكلة

وأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب.

وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

إجراءات احترازية في لجان الوادي الجديد

وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، مدرستي الخارجة الثانوية بنين ونجيب محفوظ الثانوية بنات في جولةٍ مفاجئة قبل بدء أولى لجان الثانوية العامة للاطمئنان على جاهزية المكان واستعدادات استقبال الطلاب.

ووجّه بضرورة توافر أدوات التعقيم على مستوى مدارس المحافظة حفاظًا على سلامة الطلاب، كما وجّه بتوفير المستلزمات المعيشية وكافة وسائل الراحة داخل استراحات المراقبين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور جمال حسن، إنه تم الانتهاء من تجهيز 15 استراحة موزعة على خمس إدارات تعليمية بالمحافظة للمراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.