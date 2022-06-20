عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة ستطبق قانون الغش على كل من صوّر أو سرّب امتحانات الثانوية العامة التي عُقدت اليوم في المواد التي لا تضاف للمجموع ورقيًا في المدارس داخل لجان مؤمّنة ومراقبة جيدًا.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن» أنّ الامتحانات مرت بمنتهى الهدوء، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وتعقد الامتحانات بنظام البابل شيت ولا تتضمن أي أسئلة مقالية، لأنه يتم تصحيحها إلكترونيًا، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد التي تضاف للمجموع تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري في المدارس داخل لجان مؤمّنة ومراقبة جيدًا.

كتيب مفاهيم لكل طالب

وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم في اللجنة الامتحانية، لمساعدتهم في فهم فكرة السؤال، ويشمل الكتيب المفاهيم والمصطلحات والقوانين، وغير مسموح للطلاب بالكتابة عليها أو أخذها معه عقب الانتهاء من الامتحان نظرًا لاستخدامها خلال السنوات المقبلة.

الإجابة على البابل شيت

وشدد وزير التربية والتعليم على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة دقيقة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق، وعند شطب إجابة يتم شطبها بعلامة «×» واختيار الإجابة الصحيحة مع تظليلها جيدًا.