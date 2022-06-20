«عمليات التعليم»: ضبط 7 حالات غش بامتحاني الدين والتربية الوطنية

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، ضبط 7 حالات غش بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، قاموا بتصوير الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط وسيلة الغش.

3 حالات غش بالتربية الدينية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط 3 حالات في امتحان الدين، و4 حالات في امتحان التربية الوطنية، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الغش في الامتحانات بلغت نحو 7 حالات.

وأكد المصدر، أنمه سيتم تطبيق عقوبات صارمة علي الطلاب وفقاً لقانون مكافحة الغش، لافتاً إلي أن العقوبة تصل للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.