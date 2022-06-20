وصول أسرة طالبة جامعة المنصورة إلى المشرحة استعدادا لاستلام الجثمان

وصلت أسرة الطالبة المقتولة على يد زميلها «محمد»، الطالب بالفرقة الثالثة، بكلية الآداب جامعة المنصورة، أمام بوابة توشكى بالجامعة إلى مشرحة المستشفى الدولي، وهم في حالة انهيار تام، وذلك لاستلام الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية عليه، وبيان أسباب الوفاة رسميا، وكتابة تقرير وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وشهد مركز المنصورة، اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة، بعدما قام أحد الطلاب ويدعى «محمد»، بقتل زميلته بسلاح أبيض «سكين»، كان بين طيات ملابسه، أمام أنظار المارة، لحظة دخولها من بوابة الجامعة لأداء الامتحانات.

بلاغ بمقتل طالبة أمام جامعة المنصورة

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من طلاب جامعة المنصورة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين من بين طيات ملابسه وتسديد عدة طعنات لطالبة بالجامعة، ومن ثم قتلها.

وانهال عدد من المارة والأمن الإداري بالجامعة بالضرب على المتهم، بعدما أمسكوا به أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، عندما أخذ يهاجم كل شخص يقترب منه بعد اقتراف جريمته.

تفاصيل مقتل طالبة المنصورة

واستقل المتهم والمجني عليها، صباح اليوم، ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة، ترجّل خلفها المتهم وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.