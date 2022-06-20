من هو محمد عادل المتهم بقتل نيرة طالبة المنصورة؟.. معلومات من أهالي منطقته  

أنهى محمد عادل، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، حياة زميلته نيرة أشرف الطالبة بذات الكلية، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها، ليصبح اسم هذا الطالب محل تساؤل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعن شخصيته والأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة.

من هو محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية عدة معلومات عن محمد عادل المتهم في قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، أولها أن اسمه بالكامل وفق التحقيقات الأولية هو محمد عادل إسماعيل عوض الله، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وتاريخ ميلاده المدون في بطاقته الشخصية 2 مايو 2001، ويقيم في شارع عبد الشافي بمحلة البرج التابعة للمحلة الكبرى في الغربية.

وبحسب معلومات جرى تداولها عنه على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، وزميل المجني عليها نيرة أشرف الطالبة المقتولة على يديه في الشارع أمام بوابة الجامعة المعروفة باسم «توشكى».

معلومات عن طالب المنصورة المتهم بقتل نيرة

وعن الملامح الشخصية لمحمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، كشف أهالي منطقة محلة البرج، في مدينة المحلة الكبرى، مسقط رأسه الطالب محمد عادل عوض الله، أن الطالب معروف عنه السلوك المحترم والأخلاق ودائمًا ما يشاهدونه في شوارع المنطقة دون أن تظهر عليه أعراض مرض نفسي أو السعى لافتعال المشاكل أو أعمال شغب.

وأضاف أهالي المنطقة أنهم فوجئوا بالواقعة وما حدث فيها من خلال صفحات «فيس بوك»، وفى بداية الأمر كذّبوا ما يتردد حول الواقعة، حيث إن الطالب ليس عدوانيًا وليس لديه ما يدفعه إلى قتل فتاة في الشارع وأمام المواطنين بهذه الطريقة الوحشية.

علاقة محمد عادل بالطالبة نيرة

وارتبط اسم المتهم بالمجني عليها في محاولة معرفة أسباب الجريمة، وقال شهود عيان إن خلافًا نشب بين نيرة والمتهم داخل الميكروباص وهما في طريقهما لجامعة المنصورة صباح اليوم، وعقب نزولها من الميكروباص لحق بها «محمد» وسدد لها عدة طعنات بالصدر والرقبة بسكين كان يحمله، وسط ذهول المارة والمتواجدين في مكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم عرض على طالبة جامعة المنصورة الزواج إلا أنها رفضت عرضه، لينشب بينهما شجار، ويلحق بها ليسدد لها عدة طعنات، ونجح الأهالي وأمن الجامعة في الإمساك به وتسليمه لقسم أول جامعة المنصورة.