التحريات تكشف سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة.. والمتهم: مشادة كلامية

كشفت التحريات الأولية لمديرية الأمن بمحافظة الدقهلية عن سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها بكلية الاداب بجامعة المنصورة إثر 3 طعنات سددها لها إحداها بالرقبة لتلقى مصرعها في الحال، صباح اليوم.

وفوجى المارة أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة بأحد الشباب يجرى مسرعا باتجاه نيرة طالبة المنصورة ليمسكها من رقبتها ويطعنها 3 طعنات وسط ذهول المارة الذين لم يستطيعوا التدخل من هول المفاجاة، ثم ألقى بها على جانب الطريق أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة بالدقهلية وفر هاربا وسط ذهول المارة.

وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى المنصورة المركزى لمحاولة إنقاذها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى.

سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة

وأوضحت التحريات الأولية للحادث أن سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة لمشادة كلامية بين الطالبة والشاب داخل سيارة، المحلة القادمة إلى جامعة المنصورة ليقرر الشاب الانتقام منها ويسرع وراءها عقب نزولهما من السيارة ويسدد لها 3 طعنات ويفر هاربا.

وتمكنت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة بمساعدة الأهالى.

شائعات حول سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة

وانتشرت بعض الأقاويل من شهود العيان بأن الشاب طلب الزواج من الفتاة لكنها رفضت فسدد لها طعنات قاتلة.

وأفادت أقوال المتهم في التحقيقات الأولية وتحريات وحدة المباحث الجنائية بمحافظة الدقهلية بأن وراء الحادث مشادة كلامية داخل ميكروباص كان يستقله مع الطالبة من المحلة إلى المنصورة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى صباح اليوم إخطارا يفيد بمقتل فتاة جامعية على يد شاب جامعى أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة ليجرى كشف سبب مقتل طالبة جامعة المنصورة.