آخر 30 ثانية في حياة طالبة المنصورة.. كاميرات المراقبة ترصد تفاصيل الواقعة

كشفت كاميرات المراقبة الموجودة قرب بوابات جامعة المنصورة والمحال المجاورة لها تفاصيل آخر 30 ثانية في حياة طالبة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها علي يد زميلها ظهر اليوم.

وبحسب مشاهد سجلتها كاميرات المراقبة فإن الشاب كان ينتظر الفتاة على متن دراجة نارية لحين نزولها من أوتوبيس تستقله كمواصلة عامة للوصول إلى جامعة المنصورة قادمة من المحلة.

المتهم خطط لقتلها

ووفق مشاهد مسجلة لواقعة قتل الطالبة على يد زميلها، فإن مشادة وقعت بين المتهم والمجني عليها فور نزولها من الأوتوبيس، على خليفة خلافات قديمة بينهما ورفض الفتاة والأسرة الشاب عندما تقدم لخطبتها طالبًا الزواج منها.

وتطورت المشادة بين الطالبة والمتهم بإخراجه «سلاحًا أبيض - مطواة» طعن به الفتاة عدة طعنات متتالية في البطن والظهر سقطت على أثرها غارقة في دمائها وسط صراخ المواطنين، ولم يكتف بذلك، بل نحرها من رقبتها أثناء تجمع عدد من المارة حوله.

وحاول بعض المتواجدين حول الفتاة إنقاذها ومساعدتها على نطق الشهادتين إلا أن حالتها لم تسمح بذلك، وفقًا لما رصدته كاميرات المراقبة.

القبض على المتهم

وتداول مواطنون ورواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقتل طالبة المنصورة، على يد زميل لها ظهر اليوم أمام بوابة «توشكى» إحدي بوابات جامعة المنصورة

وتمكن بعض المارة وشهود الواقعة من القبض على المتهم بعد توجيه عدد من الضربات له وطرحه أرضًا وتسليمه لرجال الشرطة الذين وصلوا خلال دقائق لمكان الحادث.

وقال شهود العيان إنهم ظنوا أن خلافًا بين المجني عليها والمتهم نشب بسبب علاقة قرابة بينهما أو غير ذلك، ما دفع بعض المارة لعدم التدخل إلا أنهم تدخلوا فور اعتدائه عليها بالسلاح الأبيض.

الأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة

وتحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، فيما توجه مسؤولو الطب الشرعي إلى مسرح الجريمة وسحبوا عينات من الدماء المنتشرة في مسرح الجريمة.

وتبين من المشاهد المسجلة أن المتهم طعن نفسه أيضًا بنفس السلاح الذي طعن به الضحية واعتقد البعض أنها محاولة منه للانتحار.