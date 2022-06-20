صديقات طالبة المنصورة يكشفن مفاجآت جديدة: «المتهم قال لها هقتلك لو متجوزتنيش»

حادث أليم شهده مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد انتشار مقطع فيديو يعرض لحظة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب جامعة المنصورة، قبل أن تلقى مصرعها في الحال، وجرى القبض على الجاني، وإسعافه من أجل استجوابه، ولكن ظل السؤال المحير حتى الآن، لماذا قتل المتهم «نيرة» في عز النهار وأمام الجميع؟.

«الوطن» تواصلت مع بعض صديقات نيرة أشرف، واللاتي كشفن مفاجآت جديدة حول الواقعة، وأكدن أن القاتل كان يلاحق «نيرة» أكثر من مرة من أجل محاولة كسب ودها أو ملاطفتها، ولكن محاولاته واجهت صدًا دائمًا منها.

المتهم اعترف بحبه أكثر من مرة للضحية

وأضافت صديقات الضحية، اللاتي رفضن ذكر أسمائهن، أن المتهم لم يمل أو ييأس من توجيه كلمات الحب لها، ما أثار غضبها وضايقها أكثر من مرة، حتى وبّخته وحاولت منعه بشتى الطرق، ولكنه قال لها «على فكرة أنا مش هسيبك لحد آخر يوم في عمري، هقتلك لو ما تجوزتنيش، يا إما أنا إما مفيش غيري».

وأوضحن أن ما قاله المتهم رأوه على أنه جنون بحب صديقتهن، ولن يتحقق بالتأكيد، ولكن فوجئن بأن صديقتهن قُتلت على يديه، بعدما نحرها عمدًا في عز النهار ووسط المارة، عقب نزولهما من سيارة ميكروباص، وسدد لها طعنتين بالصدر ثم أراق دماءها، لتفارق الحياة وسط حزن كبير منهن.

وتابعن: «قالت لنا الكلام ده وكنا بنضحك مانعرفش إن هييجي يوم ونقوله وإحنا بنبكي، الحب مش بالعافية، وصل بينا الحال إن اللي يترفض يقتل اللي رفضه؟».

بدء التحقيق مع المتهم بقتل«نيرة»

وبدأت جهات التحقيق في الدقهلية التحقيقات مع المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، لبيان دوافع ارتكابه للجريمة البشعة التي أودت بحياة فتاة في عمر الزهور، أمام بوابة الجامعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين، وطعن طالبة بجامعة المنصورة، قبل القبض عليه والتحقيق معه واستجوابه فيما فعل.

ووفقًا للبلاغ، فإن المتهم اعتدى بالسكين على طالبة جامعة المنصورة، من منطقة الرقبة، وأمسك به الطلاب والمارة والأمن الإداري، وانهالوا عليه بالضرب، أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، من ناحية حي الجامعة.