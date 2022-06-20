عاجل.. الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مواطن لسرقة دراجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، قبل قليل، بالتصديق على رأي المفتي، بإعدام متهمين شنقا بتهمة قتل مواطن أثناء ممارسته هواية الصيد لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، كما قضت ببراءة متهم ثالث في القضية نفسها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جب الله، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن نبيل شكري.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 49795 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3759 لسنة 2021 جنایات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام محمود سعيد عبد العزيز حسن، محبوس، 27 عاما، يعمل صاحب كشك مشروبات بالموقف شارع السوق قرية الزنكلون مركز الزقازيق، ومحمد السيد الشتات 32 عاما، يعمل سماكا، يقيم في عزبة الحكيم طاروط مركز الزقازيق الشرقية، ومتهم ثالث 22 عاما، يعمل نجار مسلح، ومقيم بقرية الزنكلون مركز الزقازيق الشرقية.

تحريات الواقعة

قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه محمد إسماعيل محمد منصور عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في يوم 3/10/2021 ، بأن عقدا العزم لتنفيذ ما سولت لهما نفساهما وأعدا سلفا لذلك الغرض الإجرامي «مطواة» محل الاتهام التالي، وترصدا بمكان تواجد المجني عليه واستترا بمنأى عن بصيرته حتى لا يستشعر وجودهما، وما إن سنحت لهما الفرصة وتيقنا بمكان المجني عليه بمفرده، وتواريا عن أعين المارة حتى انقضا عليه، فشل المتهم الثاني حركة مقاومته، حتى يتمكن الأول من إتمام جرمه، فانهال عليه باستخدام «المطواة».

وسرق المتهمان دراجة نارية، وهاتفا محمولا، وكان ذلك ليلا بالطريق العام، عن طريق الإكراه، وأفاد إسماعيل محمد نجل المجني عليه، بأنه حال وجوده بمسكنه علم بمقتل والده المتوفى، وسرقة دراجـة نارية، وهـاتف محمـول.