المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين بـ «سرقة سيارة و200 جنيه» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها منذ قليل بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهم بتهمة سرقة سيارة و200 جنيه في سطو مسلح أثناء اعتراضهم طريق المجني عليهم بالصالحية الجديدة .

المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين في سطو مسلح

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين علي أحمد رجب و حسام محمد المكاوي حسام الهسجري وسكرتارية أحمد رمزي.

تفاصيل إحالة 5 متهمين لـ«جنايات الزقازيق»

وتعود أحداث الجناية رقم 1254 لسنة، 2022 جنايات الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 358 لسنة 2022 کلی شمال الزقازيق.

وقرر المستشار الحامي العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية أن محمد بشرى إبراهيم إسماعيل محبوس - 36 سنة - مزارع ومقيم منزل نعیم ـ مركز فاقوس، محمد شعبان زيدان إسماعيل محبوس - 45 سنة - مزارع ومقيم منزل نعيم . مركز فاقوس محمد أحمد السيد أحمد محبوس - 24 سنة - حداد مسلح ومقيم هربيط - مركز أبو كبير وحسن عبدالرازق عبدالسلام محمد محبوس - 36 سنة - مزارع ومقيم الاخمين - مركز فاقوس وهاني ابراهيم أحمد مصطفى، قاموا في يوم في شهر مارس 2021 بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بسرقة سيارة مـلك المجنـى عـليه عـلاء محمـود أحمـد عبـده، وجـمـال وأحـمـد عبدالسلام دسـوقي، وكذلك مبلغ 200 جنيـه وهـاتـف مـحـمـول مالك الأخير وهـاتـف مـحـمـول مـلـك المجنـي عـليـه عبـدالودود إسماعيـل إبـراهـيـم عـلـى.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين مـن الأول حـتـى الـرابـع استقلوا السيارة المملوكة للخـامس واسـتـوقـفـوا المجنـى عـلـيـهـما إبـان سيرهـما بـالطريق العـام، وأشـهروا صـوبهما أسلحة نارية وتمكنـوا بـتلـك الـوسـيلة الـقـسـريـة مـن بـث الرعب في نفوسهم وسرقتهم ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها.