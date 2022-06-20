«الشرقية للدخان»: نراجع أسعار السجائر كل 3 أشهر لبيان تكلفة الإنتاج

قال العضو المنتدب لرئيس الشركة الشرقية للدخان إن الشركة لا ترفع أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل بشكل عشوائي مؤكداً لـ«الوطن»، أن الشركة لديها إدارة متخصصة في مراجعة تكاليف الإنتاج وأسعار البيع مرة كل 3 أشهر للتأكد من توافق أسعار البيع مع التكلفة.

تكاليف الإنتاج تأثرت بزيادة أسعار المستلزمات

وقال رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن تكاليف الإنتاج تأثرت بفعل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج بعد انتشار الجائحة العالمية ثم اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا منذ الأسبوع الأخير في شهر فبراير الماضي والمستمرة حتى الآن لافتاً إلى أن أزمة سلاسل التوريد تسبب مشاكل للشركة، التي تواجه نقصا في المواد الخام واضطرابات في الشحن.

استحواذ إيسترن كومباني على 24% من رأس مال الشركة المتحدة للتبغ

كانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، استحوذت في نهاية شهر مايو الماضي بعد موافقة الجمعية العامة العادية لها على حصة 24% من رأس مال الشركة المتحدة للتبغ إحدى أبرز الأذرع الاستثمارية المصرية لعملاق صناعة التبغ «فيليب موريس» في مصر، وفقاً لبيان أرسلته الشركة للبورصة المصرية أبرزت فيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية المنعقدة في 26 مايو الماضي.

ونفت الشركة الشرقية للدخان كبرى الشركات المنتجة للسجائر في مصر في 23 مايو الماضي تحريك أسعار السجائر التي تنتجها سواء السجائر المحلية أو المعسل، مؤكدة أنها لم ترفع أسعار السجائر منذ بداية العام الحالي 2022، وأي زيادات جديدة تعلن عنها بشكل رسمي.