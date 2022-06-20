أستاذ هندسة بترول: استقبال السيسي لرئيس شيفرون تتويج لنجاحات الـ8 سنوات

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس شركة شيفرون الأمريكية استكمال وتتويج لقصة نجاح بدأت منذ 8 سنوات وفرصة مؤكدة لتكرار تجربة نجاح تحققت في عام 2015.

قمة ثلاثية.. وبداية النجاحات

وأضاف أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC، أن قصة النجاحات بدأت باجتماعات القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وقبرص واليونان والتي قدمت نموذجا في التعاون الإقليمي حظي باحترام المجتمع الدولي لأنه ساهم في تعزيز الاستقرار من خلال التعاون في استغلال ثروات منطقة شرق المتوسط.

وتابع، أنّ هذا التجمع تحوَّل إلى منتدى ثم إلى منظمة حكومية وأصبح محط أنظار العالم كي يكون مصدرا جديدا لتوفير احتياجات العالم من الغاز الطبيعي، لذلك تسعى شركات البترول العالمية إلى ضخ استثماراتها في المنطقة وتحديدا في مصر.

تجربة نجاح مع شركة إيني

وأشار، إلى أنّ مصر تحقق بها تجربة نجاح مع شركة إيني، حيث جرى اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وفي نفس السياق، فإن الإشارة تجدر بأن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال رؤساء شركات البترول العالمية ومن بينها إيني كان له مردود إيجابي، حيث إن التوجيهات الرئاسية تضمنت تذليل أي معوقات تعرقل أداء شركة إيني.

وأوضح، أن شركة إيني اكتشفت حقل ظهر بعد أن تخلت العديد من الشركات العالمية عن مناطق الامتياز التي منحتها لها مصر، ما أعطى انطباعا بعدم إمكانية تحقيق اكتشافات في المياه العميقة وضخت استثماراتها وأدى هذا إلى اكتشاف أكبر حقل قبالة السواحل المصرية.