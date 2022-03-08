البترول ترحب بدخول «شيفرون» مجال الاستكشاف: يؤكد الثقة في الاستثمار بمصر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة، الذي تقام فعالياته خلال الأسبوع الحالي، في الفترة من 7 حتى 11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث شهد اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر وخططها البحثية بمناطق امتيازها غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره من خلال الاستفادة من البنية الأساسية التي تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعي.

زيادة الاستثمارات البترولية

وأوضح الملا، أنّ اللقاءات المستمرة مع الشركاء تأتي في إطار زيادة الاستثمارات البترولية، وتؤكد مدى الثقة والتعاون بين الجانبين والرؤى المشتركة فيما يخص دعم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أنّ دخول «شيفرون» إلى السوق المصري مؤخرا، يؤكد جاذبية الفرص البترولية التي تطرحها مصر، وما تؤسس له من مستقبل واضح الرؤية للصناعة الحيوية التي لا زالت هي المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة في العالم.

وأعرب نيف، عن تفائله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر، في ظل الدعم الذي توفره وزارة البترول والثروة المعدنية والاحتمالات والشواهد البترولية في هذه المناطق، مؤكدا اهتمام «شيفرون» بالإسراع بتنفيذ خططها، وأشار كذلك إلى مشاركة شيفرون بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، الذي شهد زخما كبيرا وحضورا قويا ومناقشات ثرية، أحدثت المزيد من تقارب وجهات النظر بين مصر وشركائها في الصناعة البترولية ورؤيتها المتوازنة نحو الانتقال الطاقي.

المؤتمر يجمع القادة العالميين في الطاقة والصناعة

ويجمع مؤتمر أو أسبوع CERAWeek كل عام، القادة العالميين في مجال الطاقة والصناعة على مدار 40 عاما، هي عمر المؤتمر، لتقديم أفكار جديدة ورؤى وحلول لأكبر التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ، واستعراض آفاق وسياسات أسواق الطاقة العالمية وآخر مستجدات التقنيات الحديثة والتصنيع والتمويل والخدمات، وتشهد فعالياته هذا العام مشاركة أكثر من 840 متحدثا، ووفودا مما يزيد عن 100 دولة حول العالم، وتعقد دورته هذا العام تحت شعار «وتيرة التغيير.. الطاقة والمناخ والابتكار».